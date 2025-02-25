Украинцам нужно готовиться к повышению цен: эксперт рассказала, что может подорожать — Finance.ua
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Украинцам нужно готовиться к повышению цен: эксперт рассказала, что может подорожать

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Украинцам нужно готовиться к повышению цен: эксперт рассказала, что может подорожать
Украинцам нужно готовиться к повышению цен: эксперт рассказала, что может подорожать
Украина за годы независимости не смогла построить эффективное тепличное хозяйство. В этой связи сезонные колебания цен сильнее всего сказываются на овощах.
«Что касается сезонных колебаний, то в зоне риска овощная группа, потому что в Украине нет мощного и динамичного производства овощей закрытой почвы. Сейчас мы можем наблюдать молодой картофель из Египта, капусту из Греции, томаты из Турции или Испании. За 30 лет независимой Украины не сложилось с тем, чтобы тепличное хозяйство достигло того уровня, чтобы удовлетворять внутренний спрос», — рассказала эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук в эфире телеканала «Киев24».
При этом она отметила, что в магазинах наблюдается откат цен, потому что они дошли до уровня, выше которого потребитель наверняка не соглашается покупать, в частности, свежую молочную продукцию.
«Сейчас мы видим определенный конфликт на рынке между производителями молока-сырья и производителями молочной продукции. Молокозаводы обвиняют фермеров в повышении цен, но еще летом прошлого года именно молокозаводы стали причиной этой ситуации, когда скупали сырье для производства масла на экспорт», — подытожила Гук.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.
По его словам, замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.
По материалам:
УНІАН
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