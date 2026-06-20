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Украинцам напомнили о бесплатном стационарном лечении: какие услуги покрывает государство

Личные финансы
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Что именно в больницах бесплатно для украинцев
Что именно в больницах бесплатно для украинцев, Фото: magnific
Украинцы, нуждающиеся в стационарном лечении без проведения операций, могут бесплатно получить обследование, консультации врачей, необходимые лекарства, питание и круглосуточный медицинский надзор в рамках Программы медицинских гарантий.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывает.
По данным НСЗУ, с начала года более 1,48 млн пациентов получили медицинскую помощь по пакету «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций» в 2026 году.
«Это один из пакетов Программы медицинских гарантий с наибольшим охватом пациентов. Услуги бесплатные для взрослых и детей, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении», — говорится в сообщении.
На финансирование этих услуг государство уже направило более 12,8 млрд грн.

Что гарантировано пациенту бесплатно

После госпитализации врач проводит осмотр пациента, определяет необходимые исследования и назначает лечение.
В рамках пакета стационарной помощи бесплатно выполняются лабораторные анализы.
В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:
  • развернутый анализ крови;
  • определение группы крови и резус-фактора;
  • биохимические анализы крови;
  • исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;
  • липидный профиль;
  • анализы на свертываемость крови;
  • общий анализ мочи;
  • исследование спинномозговой жидкости;
  • тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;
  • бактериологические и другие необходимые исследования
Также без дополнительной оплаты можно пройти инструментальные обследования, в частности, электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования, рентген, эндоскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Что получает пациент во время лечения

Во время стационарного лечения пациенты имеют право на консультации профильных специалистов, постоянное наблюдение медицинского персонала, медикаментозное лечение, обезболивание, кислородную поддержку, реабилитацию в остром периоде и интенсивную терапию при угрожающих жизни состояниях.
Кроме того, государство возмещает расходы на лекарственные средства, медицинские изделия, расходные материалы, а также питание во время госпитализации.
Помощь оказывается:
  • по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;
  • по направлению лечащего врача;
  • после доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
  • при переводе из другого медучреждения;
  • в случае самообращения при неотложном состоянии.
В НСЗУ отметили, что требовать оплату услуг, входящих в Программу медицинских гарантий, медицинские учреждения не имеют права. В случае нарушений пациенты могут обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16−77 или подать жалобу через официальный сайт службы.
По материалам:
Finance.ua
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