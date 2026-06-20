Украинцам напомнили о бесплатном стационарном лечении: какие услуги покрывает государство

Украинцы, нуждающиеся в стационарном лечении без проведения операций, могут бесплатно получить обследование, консультации врачей, необходимые лекарства, питание и круглосуточный медицинский надзор в рамках Программы медицинских гарантий.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывает.
По данным НСЗУ, с начала года более 1,48 млн пациентов получили медицинскую помощь по пакету «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций» в 2026 году.
«Это один из пакетов Программы медицинских гарантий с наибольшим охватом пациентов. Услуги бесплатные для взрослых и детей, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении», — говорится в сообщении.
На финансирование этих услуг государство уже направило более 12,8 млрд грн.
Что гарантировано пациенту бесплатно
После госпитализации врач проводит осмотр пациента, определяет необходимые исследования и назначает лечение.
В рамках пакета стационарной помощи бесплатно выполняются лабораторные анализы.
В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:
развернутый анализ крови;
определение группы крови и резус-фактора;
биохимические анализы крови;
исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;
липидный профиль;
анализы на свертываемость крови;
общий анализ мочи;
исследование спинномозговой жидкости;
тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;
бактериологические и другие необходимые исследования
Также без дополнительной оплаты можно пройти инструментальные обследования, в частности, электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования, рентген, эндоскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.
Что получает пациент во время лечения
Во время стационарного лечения пациенты имеют право на консультации профильных специалистов, постоянное наблюдение медицинского персонала, медикаментозное лечение, обезболивание, кислородную поддержку, реабилитацию в остром периоде и интенсивную терапию при угрожающих жизни состояниях.
Кроме того, государство возмещает расходы на лекарственные средства, медицинские изделия, расходные материалы, а также питание во время госпитализации.
Помощь оказывается:
по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;
по направлению лечащего врача;
после доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
при переводе из другого медучреждения;
в случае самообращения при неотложном состоянии.
В НСЗУ отметили, что требовать оплату услуг, входящих в Программу медицинских гарантий, медицинские учреждения не имеют права. В случае нарушений пациенты могут обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16−77 или подать жалобу через официальный сайт службы.