Украинцам напомнили о бесплатном стационарном лечении: какие услуги покрывает государство Сегодня 12:07 — Личные финансы

Что именно в больницах бесплатно для украинцев, Фото: magnific

Украинцы, нуждающиеся в стационарном лечении без проведения операций, могут бесплатно получить обследование, консультации врачей, необходимые лекарства, питание и круглосуточный медицинский надзор в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывает.

По данным НСЗУ, с начала года более 1,48 млн пациентов получили медицинскую помощь по пакету «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций» в 2026 году.

«Это один из пакетов Программы медицинских гарантий с наибольшим охватом пациентов. Услуги бесплатные для взрослых и детей, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении», — говорится в сообщении.

На финансирование этих услуг государство уже направило более 12,8 млрд грн.

Что гарантировано пациенту бесплатно

После госпитализации врач проводит осмотр пациента, определяет необходимые исследования и назначает лечение.

В рамках пакета стационарной помощи бесплатно выполняются лабораторные анализы.

В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:

развернутый анализ крови;

определение группы крови и резус-фактора;

биохимические анализы крови;

исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;

липидный профиль;

анализы на свертываемость крови;

общий анализ мочи;

исследование спинномозговой жидкости;

тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;

бактериологические и другие необходимые исследования

Также без дополнительной оплаты можно пройти инструментальные обследования, в частности, электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования, рентген, эндоскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Что получает пациент во время лечения

Во время стационарного лечения пациенты имеют право на консультации профильных специалистов, постоянное наблюдение медицинского персонала, медикаментозное лечение, обезболивание, кислородную поддержку, реабилитацию в остром периоде и интенсивную терапию при угрожающих жизни состояниях.

Кроме того, государство возмещает расходы на лекарственные средства, медицинские изделия, расходные материалы, а также питание во время госпитализации.

Помощь оказывается:

по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;

по направлению лечащего врача;

после доставки бригадой экстренной медицинской помощи;

при переводе из другого медучреждения;

в случае самообращения при неотложном состоянии.

В НСЗУ отметили, что требовать оплату услуг, входящих в Программу медицинских гарантий, медицинские учреждения не имеют права. В случае нарушений пациенты могут обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16−77 или подать жалобу через официальный сайт службы.

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