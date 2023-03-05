Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто

Технологии&Авто
9
Сделать заказ индивидуальных номерных знаков можно двумя способами — онлайн на сайте hsc.gov.ua и непосредственно в любом территориальном сервисном центре МВД.
Для заказа индивидуального номерного знака ОНЛАЙН:
  • Зарегистрируйтесь в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, Bank ID или MobileID.
  • Заполните электронную форму (укажите регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, и надпись, которую хотите нанести на номерной знак, способ получения).
  • Подпишите макет с помощью КЭП (физического лица).
  • Проведите оплату с помощью системы электронных платежей.
  • О возможности получения изготовленного ИНЗ можете узнать по тел. (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.
После этого отправьте в ГСЦ МВД следующие документы:
  • письменное заявление с предоставлением реквизитов банковской карты и ФИО лица, производящего оплату;
  • распечатанный вариант квитанции за оплату услуги, отправленный на электронную почту;
  • копию документа, удостоверяющего лицо, которое производит оплату.
Срок изготовления — до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСГПО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.