Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто — Finance.ua

Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто
Сделать заказ индивидуальных номерных знаков можно двумя способами — онлайн на сайте hsc.gov.ua и непосредственно в любом территориальном сервисном центре МВД.
Для заказа индивидуального номерного знака ОНЛАЙН:
- Зарегистрируйтесь в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, Bank ID или MobileID.
- Заполните электронную форму (укажите регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, и надпись, которую хотите нанести на номерной знак, способ получения).
- Подпишите макет с помощью КЭП (физического лица).
- Проведите оплату с помощью системы электронных платежей.
- О возможности получения изготовленного ИНЗ можете узнать по тел.
(044) 374-13-67или (044) 374-13-68.
После этого отправьте в ГСЦ МВД следующие документы:
- письменное заявление с предоставлением реквизитов банковской карты и ФИО лица, производящего оплату;
- распечатанный вариант квитанции за оплату услуги, отправленный на электронную почту;
- копию документа, удостоверяющего лицо, которое производит оплату.
Срок изготовления — до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).
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