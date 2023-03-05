Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто — Finance.ua

Украинцам напомнили, как получить индивидуальный номерной знак для авто Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Сделать заказ индивидуальных номерных знаков можно двумя способами — онлайн на сайте hsc.gov.ua и непосредственно в любом территориальном сервисном центре МВД.

Для заказа индивидуального номерного знака ОНЛАЙН:

Зарегистрируйтесь в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, Bank ID или MobileID.

Заполните электронную форму (укажите регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, и надпись, которую хотите нанести на номерной знак, способ получения).

Подпишите макет с помощью КЭП (физического лица).

Проведите оплату с помощью системы электронных платежей.

О возможности получения изготовленного ИНЗ можете узнать по тел. (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.

После этого отправьте в ГСЦ МВД следующие документы:

письменное заявление с предоставлением реквизитов банковской карты и ФИО лица, производящего оплату;

распечатанный вариант квитанции за оплату услуги, отправленный на электронную почту;

копию документа, удостоверяющего лицо, которое производит оплату.

Срок изготовления — до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).

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