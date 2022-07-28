Украинцам на оккупированных территориях могут разрешить открывать карты для соцвыплат онлайн — Finance.ua

Украинцам на оккупированных территориях могут разрешить открывать карты для соцвыплат онлайн Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

Украинцам, которые в настоящее время находятся на временно оккупированных территориях, хотят разрешить открывать банковские карты онлайн для получения социальных выплат. Над этим уже трудятся в Министерстве социальной политики.

Об этом сообщила глава министерства Оксана Жолнович, пишет social.com.ua.

Сейчас даже работаем с тем, чтобы можно было открывать карты онлайн, если у человека карты не было. Есть определенные вопросы, потому что есть риски по верификации личности — чтобы какие-то мошенники вместо людей не действовали. Но я надеюсь, что мы эти вопросы решим и будем максимально гибко всеми возможными способами пытаться людям на оккупированной, неподконтрольной Украине территории, доставить выплаты. — глава министерства Оксана Жолнович.

По ее словам, и пенсии, и социальные пособия продолжают начислять вовремя. На данный момент это вторая по приоритетности статья в госбюджете после выплат военным.

«Пенсии все начислялись, так и начисляются. С этим нет задержек. Есть отчисления и, чтобы покрыть пенсионные выплаты, их хватает. Единственное, в бюджете могут временно отсутствовать наличные или безналичные, чтобы сбросить на счет, но все назначения происходят. Что касается пособий — они тоже у нас исправно начисляются», — подчеркнула Жолнович.

Справка Finance.ua:

25 июля завершено финансирование пенсий за июль. На пенсионные выплаты направлено 50,2 млрд грн, в том числе 11,3 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 38,9 млрд грн — через уполномоченные банки;

с начала 2022 года пенсии для украинских военных возросли на 3 тысячи и гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, они выросли на 53%;

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