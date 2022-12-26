Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность — Finance.ua

Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагает разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.
Как отмечает Минреинтеграции, это поможет решить проблему украинцев, выехавших из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран и имеющих проблемы с восстановлением документов, удостоверяющих их личность и гражданство Украины.
Одним из путей решения этой проблемы, недавно обсуждавшейся на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, — это передача соответствующих документов почтовой связью. Однако правила предоставления почтовых услуг в Украине не позволяют это делать.
«Личные документы по почте у нас не отправляются. Исключение — загранпаспорта», — говорится в сообщении.
Минреинтеграции предложило внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 270 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи», дополнив перечень документов, которые могут передаваться почтой.
«Это даст разрешение почтовым службам пересылать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. И, в частности, удостоверения на возвращение в Украину. Что очень актуально для наших соотечественников, оказавшихся с ВТО в третьих странах», — подчеркнуло министерство.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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