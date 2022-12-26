Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность — Finance.ua
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Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность

Личные финансы
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Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность
Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагает разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.
Как отмечает Минреинтеграции, это поможет решить проблему украинцев, выехавших из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран и имеющих проблемы с восстановлением документов, удостоверяющих их личность и гражданство Украины.
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Одним из путей решения этой проблемы, недавно обсуждавшейся на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, — это передача соответствующих документов почтовой связью. Однако правила предоставления почтовых услуг в Украине не позволяют это делать.
«Личные документы по почте у нас не отправляются. Исключение — загранпаспорта», — говорится в сообщении.
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Минреинтеграции предложило внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 270 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи», дополнив перечень документов, которые могут передаваться почтой.
«Это даст разрешение почтовым службам пересылать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. И, в частности, удостоверения на возвращение в Украину. Что очень актуально для наших соотечественников, оказавшихся с ВТО в третьих странах», — подчеркнуло министерство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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