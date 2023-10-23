Украинцам дарят год бесплатного VPN: это займет несколько минут в «Дія» — Finance.ua
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Украинцам дарят год бесплатного VPN: это займет несколько минут в «Дія»

Казна и Политика
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Украинская команда KeepSolid бесплатно раздает VPN Unlimited — приложение для обхода блокировок, а также защиты ПК и смартфонов. Чтобы получить ее, нужно пройти быструю верификацию через «Дія».
Инициативу по бесплатному доступу к VPN каждому украинцу компания запустила в августе прошлого года. Тогда акция должна была длиться год, но в KeepSolid решили продлить ее еще на год.
Дополнительно к программе для обхода блокировок всем украинцам предлагают воспользоваться бесплатным Passwarden — это утилита для хранения и защиты ваших паролей и любой другой конфиденциальной информации в браузере.

Чтобы активировать подписку

  1. Перейдите по ссылке и войдите в личный кабинет с помощью вашего KeepSolid ID (создайте новый аккаунт, если вы новый пользователь).
  2. Выберите «Дія.Підпис» (Diia.Signature) для подтверждения гражданства.
  3. Считайте QR-код, который появится на экране, сканером в приложении «Дія». Кнопка сканера находится в правом верхнем углу раздела Документы.
  4. Зайдите в свой аккаунт в приложениях VPN Unlimited и Passwarden. Если у вас их нет, загрузите и установите.
По материалам:
УНІАН
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