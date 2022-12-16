Украинцам дадут деньги на ремонт поврежденного оккупантами жилья: кто и сколько получит — Finance.ua

Украинцам дадут деньги на ремонт поврежденного оккупантами жилья: кто и сколько получит Сегодня 20:23 — Личные финансы

Жители двух громад Запорожской области, дома или квартиры которых были повреждены в результате ракетных атак, смогут получить материальную помощь на ремонт жилья. Деньги выделяются в рамках проекта «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине».

Получить выплаты смогут жители Кушугумской и Камышуваской громад. Речь идет о денежном гранте в размере до 60 тысяч гривен. Об этом сообщается на странице благотворительной организации «Каритас-Запорожье» в Facebook.

Отмечается, что материальная помощь может быть предоставлена только тем жителям вышеупомянутых громад, которые имеют два необходимых документа:

акт о поврежденном жилье;

документ о собственности на жилье.

В случае отсутствия данных документов организация не сможет принять заявку. Кроме того, для оформления пособия понадобятся следующие документы:

паспорт;

ИНН;

ИНН членов семьи;

реквизиты IBAN-счета.

Чтобы подать заявку на получение пособия, необходимо заполнить специальную Google-форму в период с 16 по 19 декабря.

Телеграф По материалам:

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