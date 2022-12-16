Украинцам дадут деньги на ремонт поврежденного оккупантами жилья: кто и сколько получит — Finance.ua

Украинцам дадут деньги на ремонт поврежденного оккупантами жилья: кто и сколько получит
Жители двух громад Запорожской области, дома или квартиры которых были повреждены в результате ракетных атак, смогут получить материальную помощь на ремонт жилья. Деньги выделяются в рамках проекта «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине».
Получить выплаты смогут жители Кушугумской и Камышуваской громад. Речь идет о денежном гранте в размере до 60 тысяч гривен. Об этом сообщается на странице благотворительной организации «Каритас-Запорожье» в Facebook.
Отмечается, что материальная помощь может быть предоставлена только тем жителям вышеупомянутых громад, которые имеют два необходимых документа:
- акт о поврежденном жилье;
- документ о собственности на жилье.
В случае отсутствия данных документов организация не сможет принять заявку. Кроме того, для оформления пособия понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- ИНН;
- ИНН членов семьи;
- реквизиты IBAN-счета.
Чтобы подать заявку на получение пособия, необходимо заполнить специальную Google-форму в период с 16 по 19 декабря.
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