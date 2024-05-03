НБУ обновил прогноз по инфляции — Finance.ua

НБУ обновил прогноз по инфляции Сегодня 14:00 — Личные финансы

НБУ обновил прогноз по инфляции

Темпы роста потребительских цен в Украине упали до 3,2% г/г в марте, что существенно ниже прогноза НБУ. Инфляция ускорится уже в ближайшее время.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Как отмечается в отчете, потребительская инфляция резко снизилась благодаря эффектам от монетарной политики НБУ, в частности, контролируемой ситуации на валютном рынке, увеличению предложения отдельных продуктов питания, меньшему давлению со стороны расходов на сырье и энергию.

В ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. Во втором квартале она вернется к целевому диапазону (5% +1 п.п.) и временно выйдет из него во втором полугодии. Это будет происходить как из-за давления со стороны расходов бизнеса на оплату труда, последующего возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года, отметили в НБУ.

Так, сырые продукты в краткосрочном периоде все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии 2024 года цены на них вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за ожидания меньшего урожая. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары, входящие в базовый ИПЦ.

По прогнозу НБУ, в последующие годы продовольственная инфляция вернется к низкому уровню (3−4% в год) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, а также снижению мировых цен на продовольствие.

Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, включая газ, горячую воду и отопление, оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции.

Однако в условиях дальнейшей нормализации функционирования экономики и с учетом сложного состояния энергосистемы ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням.

Это станет весомым проинфляционным фактором. Значительный вклад в административную составляющую инфляции будет также иметь дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию в рамках евроинтеграционных обязательств Украины, — отмечают в НБУ.

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