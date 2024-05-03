НБУ обновил прогноз по инфляции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ обновил прогноз по инфляции

Личные финансы
89
НБУ обновил прогноз по инфляции
НБУ обновил прогноз по инфляции
Темпы роста потребительских цен в Украине упали до 3,2% г/г в марте, что существенно ниже прогноза НБУ. Инфляция ускорится уже в ближайшее время.
Об этом сообщает «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (апрель 2024 года).
Как отмечается в отчете, потребительская инфляция резко снизилась благодаря эффектам от монетарной политики НБУ, в частности, контролируемой ситуации на валютном рынке, увеличению предложения отдельных продуктов питания, меньшему давлению со стороны расходов на сырье и энергию.
НБУ обновил прогноз по инфляции
В ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. Во втором квартале она вернется к целевому диапазону (5% +1 п.п.) и временно выйдет из него во втором полугодии. Это будет происходить как из-за давления со стороны расходов бизнеса на оплату труда, последующего возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года, отметили в НБУ.
Так, сырые продукты в краткосрочном периоде все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии 2024 года цены на них вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за ожидания меньшего урожая. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары, входящие в базовый ИПЦ.
По прогнозу НБУ, в последующие годы продовольственная инфляция вернется к низкому уровню (3−4% в год) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, а также снижению мировых цен на продовольствие.
НБУ обновил прогноз по инфляции
Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, включая газ, горячую воду и отопление, оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции.
Однако в условиях дальнейшей нормализации функционирования экономики и с учетом сложного состояния энергосистемы ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням.
Это станет весомым проинфляционным фактором. Значительный вклад в административную составляющую инфляции будет также иметь дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию в рамках евроинтеграционных обязательств Украины, — отмечают в НБУ.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.