Украинца оштрафовали на огромную сумму за «автограф» на стенах Колизея — Finance.ua

Украинца оштрафовали на огромную сумму за «автограф» на стенах Колизея Сегодня 18:04

19-летний украинец оставил автограф на стенах Колизея. Итальянские стражи порядка этот креатив не оценили.

Как сообщает Fatto Quotidiano , это не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Впрочем, такие действия противозаконны.

В этот раз украинский турист решил оставить свои инициалы между входом в первое кольцо и атриум. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила молодому человеку о правонарушении и оштрафовала.

Обычно такие действия классифицируют как порчу и повреждение культурных ценностей. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет и штраф от 15 000 до 60 000 евро.

УНІАН По материалам:

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