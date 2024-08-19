Украинца оштрафовали на огромную сумму за «автограф» на стенах Колизея — Finance.ua
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Украинца оштрафовали на огромную сумму за «автограф» на стенах Колизея

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19-летний украинец оставил автограф на стенах Колизея. Итальянские стражи порядка этот креатив не оценили.
Как сообщает Fatto Quotidiano, это не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Впрочем, такие действия противозаконны.
В этот раз украинский турист решил оставить свои инициалы между входом в первое кольцо и атриум. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила молодому человеку о правонарушении и оштрафовала.
Обычно такие действия классифицируют как порчу и повреждение культурных ценностей. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет и штраф от 15 000 до 60 000 евро.
По материалам:
УНІАН
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