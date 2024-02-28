Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией — Finance.ua

Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией Сегодня 16:13 — Энергетика

Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией

Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией. На платформе «Укрэнерго» прошли совместные аукционы по доступу к межгосударственным пересечениям с Молдовой.

Об этом сообщили «Укрэнерго».

Впервые было расторговано право поствки электроэнергии на целый месяц.

Вчера, 27 февраля, завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям с поставкой электрической энергии в марте для Украины и Молдовы.

Аукцион в этом формате длился неделю. По направлению Украина — Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова — Украина (MD-UA) — 96 МВт.

100% доступной пропускной способности по каждому направлению было распределено среди 4 участников. Общее количество участников по направлению UA-MD составило 8 участников, а по направлению MD-UA — 9 участников.

Спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенную для распределения пропускную способность, что определило предельную цену аукциона для направления UA-MD 0.05 евро за один МВт, а для направления MD-UA 0,5 евро за один МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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