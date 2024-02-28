Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией — Finance.ua

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Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией

Энергетика
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Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией
Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией
Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией. На платформе «Укрэнерго» прошли совместные аукционы по доступу к межгосударственным пересечениям с Молдовой.
Об этом сообщили «Укрэнерго».
Впервые было расторговано право поствки электроэнергии на целый месяц.
Вчера, 27 февраля, завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям с поставкой электрической энергии в марте для Украины и Молдовы.
Аукцион в этом формате длился неделю. По направлению Украина — Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова — Украина (MD-UA) — 96 МВт.
100% доступной пропускной способности по каждому направлению было распределено среди 4 участников. Общее количество участников по направлению UA-MD составило 8 участников, а по направлению MD-UA — 9 участников.
Спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенную для распределения пропускную способность, что определило предельную цену аукциона для направления UA-MD 0.05 евро за один МВт, а для направления MD-UA 0,5 евро за один МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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