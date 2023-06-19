Украина завершает посевную, план по зерновым перевыполнен на 3% - Минагрополитики — Finance.ua

Украина завершает посевную, план по зерновым перевыполнен на 3% - Минагрополитики Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украинские аграрии завершают посевную: за прошедшую неделю они засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами 14 тыс. га, по сравнению с 133,3 тыс. га на прошлой неделе и 193,5 тыс. га еще неделей ранее, сообщило Министерство агрополитики и продовольствия.

Согласно его данным на 15 июня, площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми достигли 5,618 млн га, что на 3% выше прогнозируемых в марте.

Засеянные площади меньше прошлогодних на 9,3%: по состоянию на 9 июня 2022 года, согласно тогдашним сведениям Минагрополитики, они составляли 6196,6 млн га.

Отставание в основном сформировано за счет самых массовых культур — кукурузы, ярового ячменя, посевы которых соответственно на 13,5% и 14,9% меньше прошлогодних и составляют 4,014 тыс. га и 810,0 тыс. га.

В то же время по кукурузе они уже на 11% превзошли прогноз Минагрополитики в 3,618 млн га, тогда как ячменем засеяно 78% ожидаемых 1,041 млн га.

Превышены прошлогодние показатели посева проса, под которым занято 49,2 тыс. га площадей, однако это 82% ожидавшихся в текущем году площадей.

В то же время площади под другими зерновыми культурами уже больше, чем год назад. Это касается яровой пшеницы — 271,1 тыс. га (на 41,9%), гороха — 138,5 тыс. га (на 5,7%), гречки — 119,7 тыс. га (59%).

Как сообщили в Минагрополитики, сев яровых культур завершили аграрии 14 областей: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

По сравнению с довоенным 2021 годом посевы яровых зерновых и зернобобовых ниже на 24,7%, подсолнечника — на 17,4%, сахарной свеклы — на 6,2%, тогда как по отношению к сое они выросли на 27,6%.

Мингарополитики сообщило о завершении посева сахарной свеклы, площади под которой составили 213,1 тыс. га, что составило 97% плана. Отстают от плановых показателей площади под подсолнечником и соей, на 94% и 96% соответственно они составляют 5283,8 и 1773,5 тыс. га.

Как сообщалось, посевы озимой пшеницы в этом сезоне составляли 4166 тыс. га (-834 тыс. га к предыдущему), озимого ячменя — 536 тыс. га (-255 тыс. га), рапса — 1374 тыс. га (+110 тыс. га).

Согласно прогнозу министерства с конца марта, в 2023 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур составят 10,24 млн га, что на 1,4 млн га меньше показателя 2022 года, тогда как под масличными они вырастут на 0,92 млн га — до 8,85 млн га.

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