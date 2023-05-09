Украина заработала дополнительные $1,5 миллиарда после открытия устья для судоходства — Finance.ua
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Украина заработала дополнительные $1,5 миллиарда после открытия устья для судоходства

Казна и Политика
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Открытие устья Быстрое для судоходства в дельте Дуная позволило увеличить пропускную способность дунайских портов в 3 раза, а также заработать Украине дополнительные $1,5 млрд.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в колонке для NV.
«После освобождения острова Змеиный удалось открыть для прохода судов устье Быстрое, расположенное уже в акватории Украины. Это позволило увеличить пропускную способность дунайских портов в 3 раза — до 9 судов в сутки. Эффект для государства составил ориентировочно дополнительные 10 миллионов тонн грузов в год, а для экономики — дополнительные $1,5 миллиарда. Также за счет открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка фрахта», — отметил он.
Кубраков подчеркнул, что порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск обладают потенциалом для увеличения мощностей перевалки грузов. Потребность в инвестициях составляет не менее 120 миллионов долларов.
«Дунайские порты достигли рекордных 12 судов и 90 тысяч тонн в сутки. Это еще дополнительно составляет десятки миллионов долларов ежемесячно в экономике государства. В марте этого года установлен абсолютный месячный рекорд грузоперевалки — 2,8 миллиона тонн и суточный рекорд — 93,8 тыс. тонн», — добавил глава Министерства восстановления.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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