Украина запустила инициативу по переквалификации на 700 миллионов евро — Finance.ua
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Украина запустила инициативу по переквалификации на 700 миллионов евро

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Украина запустила инициативу по переквалификации на 700 миллионов евро
Украина запустила инициативу по переквалификации на 700 миллионов евро
Правительства почти 50 стран создали инициативу Skills Alliance, чтобы предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек на сумму 700 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что правительства Украины и около 50 стран вместе с донорами, международными партнерами и представителями бизнеса создали Skills Alliance.
Цель инициативы — предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек в течение следующих трех лет, за это время на нужды образования планируют выделить 700 млн евро.
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В министерстве уточняют, что сейчас на рынке труда в Украине наблюдается структурная безработица. Она особенно ощутима в секторах, необходимых для восстановления, таких как строительство, транспорт, ІТ, инженерия и здравоохранение. Для решения этих проблем и был создан этот Альянс.
Помощь в первую очередь будет направлена ​​на обучение молодежи, внутренне перемещенных лиц и женщин внутри страны. Но доступ к ней со временем будут иметь и украинцы, проживающие за границей.
Skills Alliance реализуется в рамках Ukraine Facility, который включает реформы, направленные на улучшение профессионально-технического образования, обучения и доступа к программам быстрого повышения квалификации.
Сообщается, что инициатива будет способствовать интеграции Украины в ЕС путем улучшения взаимного признания дипломов, полученных за границей, и путем приведения стандартов в соответствие с требованиями ЕС.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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