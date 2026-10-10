Украина заняла первое место в Европе по количеству кибератак
Ключевые выводы отчета
- На фишинг пришлось 23% зафиксированных проникновений (в 2025 году — 7%). Скомпрометированные учетные данные остаются главными «дверями» для хакеров.
- В 52,2% случаев использования действительных аккаунтов нападавшие похищали дополнительные данные. Обычное первичное проникновение быстро перерастает в атаки программ-вымогателей, кибершпионаж или сбои сервисов.
- С момента обнаружения уязвимости до ее активного использования хакерами теперь проходит менее 24 часов. Ожидается, что количество публично раскрытых уязвимостей (CVE) в 2026 году достигнет рекордных 72 000.
- Злоумышленники по-прежнему остаются незамеченными во взломанных системах, поскольку умело имитируют легитимную активность пользователей.
- Подготовиться к более быстрому развитию угроз: четко распределить роли и выстроить координацию между ведомствами до наступления кризисной ситуации.
- Заложить безопасность в экосистему ИИ: рассматривать безопасность ИИ как элемент национальной устойчивости (из-за безопасности на этапе проектирования и защиты цепей снабжения).
- Учитывать распространение инцидентов: разрабатывать планы реагирования на основе подрядчиков, партнеров и трансграничного сотрудничества.
- Обеспечить двусторонний обмен информацией: сделать оперативный обмен аналитикой об угрозах между государственным и частным секторами.
- Готовить критические сервисы для работы во время сбоев: определить важнейшие системы и регулярно проводить сценарные учения.
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