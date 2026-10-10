«Родственник в беде»: в Киберполиции предупредили о распространенной мошеннической схеме

Злоумышленники придумали новую схему выманивания денег у украинцев. Аферисты звонят по телефону от имени правоохранителей и сообщают о якобы задержании родственника, после чего требуют деньги за «решение вопроса».

Об этом сообщили в Киберполиции.

Как работает схема «Родственник в беде»

Злоумышленники рассказывают, что кто-то из близких попал в полицию из-за ДТП, драки или другого вымышленного инцидента. Далее они предлагают помочь избежать уголовной ответственности.

За это требуют срочно передать деньги курьером или такси или перевести деньги на указанный ими счет.

Еще один сценарий — аферисты заявляют, что проблемы возникли непосредственно у звонящего. К примеру, они могут придумать историю о подозрительной покупке и пригрозить уголовной ответственностью.

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Чтобы якобы избежать наказания, жертву убеждают перевести деньги или выполнить определенные инструкции.

Для большей убедительности злоумышленники могут называть имя, адрес, другие персональные данные человека, а также подлинные или вымышленные названия правоохранительных подразделений.

Специалисты отмечают, что наличие такой информации не подтверждает, что звонит настоящий полицейский.

Как не стать жертвой мошенничества

Если во время такого звонка от вас требуют деньги, следует сразу завершить разговор. После этого самостоятельно свяжитесь с родственником и проверьте полученную информацию.

Можно также обратиться в полицию и сообщить о подозрительном вызове.

Даже если собеседник представляется правоохранителем, никогда не передавайте незнакомцам деньги, реквизиты банковских карт , коды SMS или пароли.

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Если вы все же стали жертвой аферистов и перевели средства, как можно скорее обратитесь в банк и Киберполицию онлайн или в полицию по номерам 102 или 112.

Ранее Finance.ua писал , что рекрутеры могут связываться с кандидатами в мессенджерах, однако этим пользуются и мошенники. Они представляются работниками известных компаний, предлагают фальшивые вакансии и пытаются получить персональные или банковские данные.