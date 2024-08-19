Украина заняла 4-е место среди мировых экспортеров меда. Больше всего покупает Евросоюз — Finance.ua

Украина заняла 4-е место среди мировых экспортеров меда. Больше всего покупает Евросоюз Сегодня 06:16 — Аграрный рынок

Украина заняла 4-е место среди мировых экспортеров меда. Больше всего покупает Евросоюз

Украинские производители меда за последние десять лет значительно укрепили свои позиции на мировом рынке. В 2023 году Украина экспортировала около 55,4 тысячи тонн меда, что в пять раз больше по сравнению с 2012 годом, когда экспорт составил чуть более 10 тысяч тонн.

Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Несмотря на сложности, вызванные полномасштабной войной, украинский мед в 2024 году продолжает демонстрировать устойчивую позитивную динамику на международном рынке. За первые три месяца этого года было экспортировано более 23 тысяч тонн меда на сумму 44 миллиона долларов.

Европейский Союз остается ключевым потребителем украинского меда, обеспечив в 2023 году 92% экспортных поступлений отрасли, что составляет 112 миллионов долларов. Среди стран-членов ЕС наибольший спрос на украинский мед демонстрирует Германия, импортировав 14,1 тысячи тонн продукции.

За ней следуют Польша с 8,8 тысяч тонн и Франция с 5,9 тысяч тонн. Значительные объемы закупили Испания (3,3 тыс. т), Италия (3,2 тыс. т), Греция (2,8 тыс. т) и Румыния (2,6 тыс. т).

Украина продолжает удерживаться в пятерке ведущих мировых экспортеров меда, занимая по итогам 2023 года четвертое место после Китая (152,6 тыс. т), Индии (98,7 тыс. т) и Аргентины (68,9 тыс. т).

Благодаря благоприятным торговым условиям, в частности либерализации торговли с ЕС, украинские пчеловоды имеют гарантированный доступ к европейскому потребителю, что является важным фактором для сохранения и дальнейшего развития экспортного потенциала. Третий год подряд Украина занимает второе место после Китая среди экспортеров меда в страны ЕС, экспортируя 52 тысячи тонн в 2023 году.

Украинский мед также представлен на рынках США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады, Катара и других стран, что свидетельствует о его высоком спросе на международной арене.

Діло По материалам:

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