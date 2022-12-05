Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House — Finance.ua
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Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House

Технологии&Авто
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Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House
Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House
Украина занимает седьмое место в мире по объему интернет-трафика, опережая многие другие страны.
Об этом заявил исполнительный директор организации Packet Clearing House (PCH) Билл Вудкок на конференции UADOM в Киеве.
«В Украине активно развиваются точки обмена трафиком. Вот уже четыре года страна занимает седьмое место и опережает многие другие государства, размеры которых значительно больше Украины», — отметил Вудкок.
Он также отметил, что Packet Clearing House сотрудничает с реестром домена UA компанией Хостмастер с 2004 года.
«За это время в украинском домене были внедрены лучшие практики по безопасности, и сейчас Украина входит в 25 наиболее развитых стран мира, которые используют самые совершенные технологии защиты», — добавил исполнительный директор организации Packet Clearing House.

Что происходит с мобильным интернетом, когда нет света 📱

По материалам:
НВ
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