Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Украина занимает седьмое место в мире по интернет-трафику — Packet Clearing House

Украина занимает седьмое место в мире по объему интернет-трафика, опережая многие другие страны.

Об этом заявил исполнительный директор организации Packet Clearing House (PCH) Билл Вудкок на конференции UADOM в Киеве.

«В Украине активно развиваются точки обмена трафиком. Вот уже четыре года страна занимает седьмое место и опережает многие другие государства, размеры которых значительно больше Украины», — отметил Вудкок.

Он также отметил, что Packet Clearing House сотрудничает с реестром домена UA компанией Хостмастер с 2004 года.

«За это время в украинском домене были внедрены лучшие практики по безопасности, и сейчас Украина входит в 25 наиболее развитых стран мира, которые используют самые совершенные технологии защиты», — добавил исполнительный директор организации Packet Clearing House.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.