Украина за 7 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 53,6%, постепенно снижая отставание — Finance.ua

Украина за 7 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 53,6%, постепенно снижая отставание Сегодня 07:41 — Казна и Политика

Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1 млрд 621,038 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник вечером, на черные металлы за этот период пришлось 7,44% общего объема поступлений от экспорта товаров, тогда как за 7 мес-2022 — 13,61%.

В июле поступления от экспорта черных металлов составили $206,685 млн, тогда как в предыдущем месяце — $277,888 млн.

При этом Украина за семь месяцев текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 51,8% - до $718,782 млн. В июле ввезено продукции на $112,462 млн.

Кроме того, в январе-июле Украина снизила экспорт метизов на 11,3% по сравнению с семью месяцами предыдущего года — до $561,009 млн. В июле их экспортировано на $59,195 млн.

В то же время импорт метизов за семь месяцев года вырос на 23,3% - до $432,906 млн. В июле в Украину поставлено ​​этой продукции на $73,702 млн.

Как сообщалось, метпредприятия страны в I полугодии-2023 сократили поступления от экспорта черных металлов на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1 млрд 414,354 млн. За 5 мес-2023 отставание составило 60,7%, за 4 мес. -2023 г. снижение было в 3,2 раза.

Метпредприятия Украины 2022 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с 2021 годом, до $4 млрд 533,088 млн. На черные металлы за этот период пришлось 10,26% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,22% за 2021 год. В то же время, Украина в прошлом году сократила импорт аналогичной продукции на 38,3% - до $954,387 млн.

Кроме того, в 2022 году Украина сократила экспорт метизов на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Импорт метизов за год упал на 42,9% - до $643,162 млн.

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