Украина за 2021 год почти на 30% нарастила объем импорта рыбы и морепродуктов — Finance.ua

В 2020 году доля рыбы и морепродуктов в структуре зарубежных поставок сельхозсырья в Украину оказалась наибольшей и составила около 11%.
Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Богдан Духницкий.
Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году объемы импорта продукции группы «Рыба, ракообразные и моллюски» составили 874 млн долларов США, что на 28,6% превышает стоимость закупок этого вида агропродовольствия в 2020 году (680 млн долларов).
Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую и охлажденную рыбу, рыбное филе и различные ракообразные.
Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.
Духницкий подчеркнул, что лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в Украину более 15 лет удерживает Норвегия.
«В 2021 году ее стоимостная доля осталась наиболее значимой в отечественном импорте продуктов моря, составив 35,2%», — отметил Богдан Духницкий.
Значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (13,2%), США (7,7%), Канада (5,6%), Великобритания (4,7%) и Испания (4,4%).
«Совокупно эти шесть стран сформировали в 2021 году почти 71% импорта продукции данной группы в Украину», — отметил Духницкий.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Украина импортировала 42,4 тысячи тонн красной рыбы на общую сумму $160,8 млн, что на 31% превышает аналогичный показатель предыдущего года.