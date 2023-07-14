Украина за 10 лет сможет нарастить переработку до 50% урожая и производить до 200 млн тонн с/х товаров в год — Finance.ua
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Украина за 10 лет сможет нарастить переработку до 50% урожая и производить до 200 млн тонн с/х товаров в год

Аграрный рынок
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Украина сможет за 10 лет после окончания войны нарастить производство агропродукции до 200 млн тонн и кормить 600 млн человек на планете ежегодно, но для этого нужно иметь в обработке все 32 млн га земли, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, представляя Стратегию развития украинского АПК.
«Наши цели: обеспечивать 600 млн человек на планете пищевыми продуктами, развивать политику импортзамещения и до 90% потреблять собственную агропродукцию, повысить конкуренцию в секторе переработки и, соответственно, перерабатывать 50% урожая, развивать рынок биометана, получить инвестиционный портфель в $57 млн — являются абсолютно реальными, но для этого нам нужна другая точка отсчета», — приводит пресс-служба Минагрополитики его выступление на конференции «От видения к будущему Украины: начало постоянного диалога государства и бизнеса», состоявшейся в Киеве в среду.
Он подчеркнул, что многие страны испытывают дефицит продуктов, при этом речь идет о 350 млн человек, и население планеты продолжает увеличиваться. При этом климатические условия изменяются не в лучшую сторону для агросектора.
В то же время агропотенциал Украины значительный и может расти, отметил замминистра. Однако чтобы повысить производство агропродукции, Украине нужно делать акцент на автоматизации и цифровизации всех сельхозпроцессов, считает Высоцкий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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