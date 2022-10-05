Украина взяла льготный кредит в $530 млн от Всемирного банка: направит на бюджетные выплаты — Finance.ua
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Украина взяла льготный кредит в $530 млн от Всемирного банка: направит на бюджетные выплаты

Казна и Политика
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Украина взяла льготный кредит в $530 млн от Всемирного банка: направит на бюджетные выплаты
Украина взяла льготный кредит в $530 млн от Всемирного банка: направит на бюджетные выплаты
Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 млн дол. США. Министр финансов Сергей Марченко подписал соответствующее соглашение. Деньги направят на неотложные нужды, в том числе для выплат пенсий и зарплат бюджетникам.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Сумма ссуды составляет 529,9 млн дол. США. Эти кредитные средства, как сообщается, будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании: срок погашения кредита — 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка — 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды).
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«Средства займа будут направлены в общий фонд Госбюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное», — сообщили в Минфине.
Кроме того, стороны при подписании соглашения обсудили состояние реализации портфеля действующих совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, а также возможную инициацию новых совместных проектов в поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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