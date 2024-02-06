Украина вывела в резерв 10 энергоблоков — Finance.ua

Украина вывела в резерв 10 энергоблоков
В энергосистеме Украины сохраняется стабильная ситуация. В резерве находятся 10 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.
Об этом сообщило Министерство энергетики.
«В аварийный ремонт выведены два блока ТЭС, в то же время после краткосрочного ремонта к энергосистеме подключен блок теплоэлектростанции. В резерве 10 единиц генерирующего оборудования, которые будут задействованы в случае необходимости», — говорится в сообщении.
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Указано, что энергосистема сбалансирована. Применение стабилизационных графиков отключений не предусматривается.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 6703 МВтч, также предполагается экспорт в Молдову в ночные часы — 355 МВтч.
В свою очередь Укрэнерго сообщило, что сегодня в прифронтовой зоне на востоке Украины враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций. Персонал не пострадал, но повреждено оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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