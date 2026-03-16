Украина выполнила 84% Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет за 2025 год (инфографика) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Сегодня, 16 марта, опубликован Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции со ссылкой на отчет за 2025 год.

Документ отображает прогресс Украины во внедрении реформ и приближении законодательства к стандартам ЕС.

По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.

Где самый заметный прогресс

В 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в следующих областях:

АІ инфографика finance.ua: прогресс вступления в ЕС

«Это последний отчет имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС» — говорится в сообщении.

АІ инфографика finance.ua: где наибольший прогресс

Ранее вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка рассказал , что Украина уже на этой неделе получит все бенчмарки от Еврокомиссии, выполнение которых открывает вступление в Евросоюз.

По его словам, в открытии кластера есть и политический, и фактический момент. Политический момент — это когда 27 государств-членов за это голосуют. Это такое политическое «таинство».

Также Качка предположил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований. По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

