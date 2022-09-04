Украина выкупила все мобильные зернохранилища на мировом рынке — Сольский — Finance.ua
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Украина выкупила все мобильные зернохранилища на мировом рынке — Сольский

Казна и Политика
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Украине для хранения сельхозкультур в текущем сезоне потребуются одноразовые и мобильные зернохранилища общей емкостью до 20 млн тонн, благодаря государственно-частному партнерству уже удалось законтрактовать необходимое оборудование. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Однако, по его словам, закупки Украиной альтернативных зернохранилищ исчерпали их запасы на мировом рынке.
«Украина, возможно, забрала все одноразовые системы для хранения урожая, которые сейчас доступны на мировом рынке, они преимущественно идут в Украину. Поэтому украинский рынок и государство подстраховались, и я надеюсь, что особых проблем с хранением урожая не будет», — заявил Сольский во время всеукраинского телемарафона.
В то же время, большую часть средств для хранения урожая закупил украинский агробизнес в частном порядке.
«Судя по нашему мониторингу рынка и общения с его участниками, 15-19 млн тонн одноразового хранения законтрактовал бизнес, а также с помощью международных средств и через организацию ФАО ООН был закуплен и проведен тендер в этом месяце по инициативе МинАПК на примерно 6 млн тонн одноразового хранения», — подчеркнул министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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