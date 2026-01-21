Украина выиграла дело о «зеленом тарифе» в международном арбитраже
16 декабря 2025 г. Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) принял финальное решение в деле по иску компании Modus Energy International BV (ныне — Green Genius International BV) против Украины, полностью отклонив все исковые требования.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Это первое решение международного инвестиционного арбитража, связанное с изменениями, введенными Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников» по реструктуризации «зеленого тарифа» в 2020 году.
Оно имеет ключевое значение для будущей практики рассмотрения подобных дел.
Исковые требования
Иск был подан в 2021 году на основании Договора к Энергетической хартии. Истец утверждал, что законодательные и регуляторные изменения в сфере возобновляемой энергетики привели к финансовым потерям компании. В частности, он просил:
- признать нарушение Украиной положений Договора и норм международного права;
- установить нарушение стандарта справедливого и равного режима;
- взыскать компенсацию в размере не менее 22,7 млн евро, включая потери будущих доходов;
- присудить проценты и возложить на Украину все расходы арбитража.
Истец также указывал на задержки в расчетах Государственного предприятия «Гарантированный Покупатель» за «зеленую» электроэнергию как источник убытков.
Позиция Украины
Украина возражала против требований, отмечая, что:
- действовала в рамках суверенных полномочий, проводя реформу системы поддержки возобновляемой энергетики с учетом экономических и финансовых условий;
- изменения носили общий характер, применялись ко всем участникам рынка и не были дискриминационными;
- отсутствуют доказательства того, что финансовые потери возникли в результате действий государства.
Украина также обращала внимание на отсутствие доказательств того, что заявленные финансовые потери являются следствием ее действий, а также спекулятивный характер расчетов заявленной суммы компенсации.
Суд согласился с тем, что Украина действовала в рамках своих регуляторных полномочий и преследовала легитимную публичную цель во время реформирования системы поддержки возобновляемой энергетики.
Отдельно арбитражный трибунал дал положительную оценку способу реструктуризации зеленого тарифа, отметив, что правительство транспарентно, в режиме открытого диалога с инвесторами, реструктуризировало «зеленый» тариф на компромиссных началах.
В результате трибунал полностью отклонил исковые требования истца.
