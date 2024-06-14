Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин — Finance.ua
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Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин

Казна и Политика
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Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин
Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин
У Украины были собственные ключевые условия относительно выделения 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко.

Ключевые условия

В первую очередь Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров «Большой семерки» (G7). После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решения по выделению средств правильно. Киев, в свою очередь, также был вовлечен в решение этого вопроса и имел свои ключевые условия:
  • Украина должна получить денежные средства в этом году;
  • средства должны носить безусловный характер;
  • средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.
«К нам прислушались, и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек — конфискация активов, на которой мы также настаивали», — добавил министр.

Средства открывают для Украины 2025 год

По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.
«У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили, и технические команды наработают эти решения, и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы», — рассказал Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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