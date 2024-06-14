Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов — Минфин

У Украины были собственные ключевые условия относительно выделения 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко.

Ключевые условия

В первую очередь Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров «Большой семерки» (G7). После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решения по выделению средств правильно. Киев, в свою очередь, также был вовлечен в решение этого вопроса и имел свои ключевые условия:

Украина должна получить денежные средства в этом году;

средства должны носить безусловный характер;

средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

«К нам прислушались, и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек — конфискация активов, на которой мы также настаивали», — добавил министр.

Средства открывают для Украины 2025 год

По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

«У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили, и технические команды наработают эти решения, и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы», — рассказал Марченко.

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