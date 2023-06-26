Украина вводит подход ЕС к классификации товаров — Finance.ua

Украина вводит подход ЕС к классификации товаров Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина вводит подход ЕС к классификации товаров

Кабинет министров Украины в субботу принял постановление о внедрении в украинское законодательство положений Европейского Союза по классификации отдельных товаров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Правительство приняло постановление „О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности“, проект которого разработал Минфин для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС», — сказано в сообщении.

Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров в соответствии с УКТВЭД и решений об обязывающей информации по вопросам классификации товаров.

Также правительство поручило Гостаможслужбе обеспечить:

обнародование перечня действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС, предусмотренных в соответствующих актах права ЕС на день принятия этого постановления, при условии, что такие решения не противоречат положениям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и актуализировать его не реже раз в квартал;

подготовку и обнародование информации о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД;

доработка соответствующего программного обеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.