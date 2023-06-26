Украина вводит подход ЕС к классификации товаров — Finance.ua

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Украина вводит подход ЕС к классификации товаров

Казна и Политика
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Украина вводит подход ЕС к классификации товаров
Украина вводит подход ЕС к классификации товаров
Кабинет министров Украины в субботу принял постановление о внедрении в украинское законодательство положений Европейского Союза по классификации отдельных товаров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Правительство приняло постановление „О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности“, проект которого разработал Минфин для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС», — сказано в сообщении.
Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров в соответствии с УКТВЭД и решений об обязывающей информации по вопросам классификации товаров.
Также правительство поручило Гостаможслужбе обеспечить:
  • обнародование перечня действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС, предусмотренных в соответствующих актах права ЕС на день принятия этого постановления, при условии, что такие решения не противоречат положениям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и актуализировать его не реже раз в квартал;
  • подготовку и обнародование информации о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД;
  • доработка соответствующего программного обеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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