Украина ввела лицензирование и пока не экспортирует зерно в Восточную Европу — Finance.ua

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Украина ввела лицензирование и пока не экспортирует зерно в Восточную Европу

Аграрный рынок
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Украина ввела лицензирование и пока не экспортирует зерно в Восточную Европу
Украина ввела лицензирование и пока не экспортирует зерно в Восточную Европу
Украина ввела лицензирование экспорта зерна в пять стран Восточной Европы. Экспорт в эти страны начнется только после их согласия.
Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
«Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС», — сказал он во время встречи министров сельского хозяйства стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).
По его словам, процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт.

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«Соответствующее постановление правительства уже принято, поэтому экспорт в пять стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт», — сказал Сольский.
Он подчеркнул, что механизм, когда экспорт без согласования от страны-соседа не происходит, является максимально конструктивным и понятным и учитывает интересы всех сторон. Сольский также отметил, что Украина направила странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, и ожидает ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ поступил от Румынии.

Справка Finance.ua

  • напомним, что 15 сентября Еврокомиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС. После этого решения Украина в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. Предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям 17 сентября. Они обсуждались на координационной платформе Украина-ЕС 18 сентября;
  • кроме того, Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.
По материалам:
Finance.ua
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