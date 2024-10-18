Украина введет антидемпинговые меры против радиаторов для отопления из Турции и Китая — Finance.ua

Украина введет антидемпинговые меры против радиаторов для отопления из Турции и Китая 18.10.2024, 17:33

Украина введет предварительные антидемпинговые меры сроком на четыре месяца в отношении импорта радиаторов для отопления происхождением из Турции и Китая. Об этом сообщается в Министерстве экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной комиссии по международной торговле под председательством первой вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко 15 октября.

Кроме того, комиссия приняла решение о нарушении антидемпингового расследования по импорту в Украину фитингов для систем водоснабжения и отопления происхождением из Китая и Турции.

Других подробностей, в частности, конкретных причин таких шагов, не приводится. Отмечено только, что на заседании рассматривался ряд вопросов защиты украинских предприятий от недобросовестной конкуренции со стороны иностранного импорта.

«Минэкономики продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для украинского бизнеса, защитой внутреннего рынка и стимулированием развития национальной промышленности. Эти меры помогут украинским производителям более эффективно конкурировать на внутреннем рынке, поскольку направлены на защиту от недобросовестной конкуренции», — прокомментировала Свириденко.

Діло По материалам:

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