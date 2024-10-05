Украина — вторая страна по масштабам оцифровки документов
В 2023 году украинские архивы создали более 21 миллиона цифровых копий документов, заняв 2-е место в мире по объемам оцифровки.
Об этом сообщили в Государственной архивной службе Украины.
Глава Укргосархива Анатолий Хромов считает такие темпы оцифровки архивов достаточно значительными и обещает их еще нарастить.
«За прошлый год система украинских архивов оцифровала более 21 млн. страниц документов. Это в 17,5 раз больше, чем к 2019 году. Мы говорим о геометрической прогрессии роста темпов оцифровки украинских архивов. Несмотря на войну, системное отключение электричества в архивных учреждениях, мы планируем в этом году оцифровать не менее 30 млн копий документов», — пообещал Хромов.
ТОП-5 государств по темпам оцифровки архивных документов в 2023 году:
- Финляндия — 34,2 миллиона;
- Украина — более 21 миллиона;
- Германия — около 21 миллиона;
- Израиль — более 18 миллионов;
- Норвегия — 18 миллионов.
Отмечается, что Украина сделала втрое больше копий, чем США, в 3,5 раза больше копий, чем Польша, и почти в 4 раза больше копий, чем Канада.
В этом году Укргосархив планирует оцифровать не менее 30 миллионов копий документов.
Напомним, украинская столица попала в ТОП-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов. Киев занял 13-е место.
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