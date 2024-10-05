Украина — вторая страна по масштабам оцифровки документов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина — вторая страна по масштабам оцифровки документов

42
Украина — вторая страна по масштабам оцифровки документов
Украина — вторая страна по масштабам оцифровки документов, Фото: freepik
В 2023 году украинские архивы создали более 21 миллиона цифровых копий документов, заняв 2-е место в мире по объемам оцифровки.
Об этом сообщили в Государственной архивной службе Украины.
Глава Укргосархива Анатолий Хромов считает такие темпы оцифровки архивов достаточно значительными и обещает их еще нарастить.
«За прошлый год система украинских архивов оцифровала более 21 млн. страниц документов. Это в 17,5 раз больше, чем к 2019 году. Мы говорим о геометрической прогрессии роста темпов оцифровки украинских архивов. Несмотря на войну, системное отключение электричества в архивных учреждениях, мы планируем в этом году оцифровать не менее 30 млн копий документов», — пообещал Хромов.
ТОП-5 государств по темпам оцифровки архивных документов в 2023 году:
  • Финляндия — 34,2 миллиона;
  • Украина — более 21 миллиона;
  • Германия — около 21 миллиона;
  • Израиль — более 18 миллионов;
  • Норвегия — 18 миллионов.
Отмечается, что Украина сделала втрое больше копий, чем США, в 3,5 раза больше копий, чем Польша, и почти в 4 раза больше копий, чем Канада.
В этом году Укргосархив планирует оцифровать не менее 30 миллионов копий документов.
Напомним, украинская столица попала в ТОП-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов. Киев занял 13-е место.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.