Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран — Finance.ua

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Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран

Казна и Политика
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Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран
Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран
Украина впервые не вошла в группу наиболее экономически несвободных стран, заняв 112 место среди 165 юрисдикций.
Это показал обновленный отчет «Экономическая свобода в мире» Института Фрейзера, сообщили в Центре Бендукидзе, который является национальным партнером института в Украине.
«Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран. В обновленном рейтинге Украина заняла 112 место среди 165 юрисдикций и поднялась в третий квартиль», — отмечают в Центре Бендукидзе.
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Наибольшее улучшение исследователи отмечают в области деятельности правительства, а именно по вопросам трансфертов, субсидий и государственной собственности на активы.
Кроме того, наблюдается улучшение показателей правовой системы благодаря продолжающейся судебной реформе.
Также положительное изменение, хотя и незначительное, подмечено в сфере регулирования, в частности в регулировании кредитных рынков (контроль ставок), регулировании предпринимательской деятельности (расходы на бюрократию) и свободе конкуренции.
В то же время под влиянием инфляции несколько снизилась надежность денег и свобода международной торговли.

Справка Finance.ua:

  • ежегодно отчет измеряет уровень поддержки экономической свободы институтами и политикой стран в пяти областях: деятельность правительства, верховенство права и защита права собственности, надежность денег, свобода международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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