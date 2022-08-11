Украина возобновила транзит нефти из россии по трубопроводу «Дружба» — Reuters Сегодня 10:46 — Энергетика

Украина возобновила транзит нефти из россии по трубопроводу «Дружба» — Reuters

Транзит российской нефти через украинскую часть трубопровода «Дружба» возобновляется после того, как венгерская MOL взяла на себя оплату услуг вместо россии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию MOL.

Венгерская нефтяная группа MOL уплатила транзитные сборы перед Украиной, обеспечив временное решение по прекращению поставок российской нефти. Ранее стало известно, что российская «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита в пользу Украины, в результате чего прокачка нефти в Венгрию, Чехию и Словакию была приостановлена в течение 6 суток.

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По словам представителей MOL, нефть снова течет через южную ветку нефтепровода «Дружба» и уже достигла Словакии, а в четверг должна добраться до Венгрии. В то же время, отметили там, возобновление поставок российской нефти в Чехию не ожидается.

Ранее российская нефтяная компания «Транснефть» заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода «Дружба» из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.

Россия обычно поставляет около 250 тысяч баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода «Дружба».

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УНІАН По материалам:

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