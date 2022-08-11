Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters — Finance.ua
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Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters

Энергетика
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Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters
Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters
Индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против рф.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные документы и источники рынка.
Reuters ранее сообщал о крупном индийском угольном соглашении с участием китайских юаней, но таможенные данные подчеркивают, что недолларовые расчеты становятся привычным явлением.
«Индия агрессивно увеличила закупки российской нефти и угля с начала войны в Украине, получая сырье со скидками по сравнению с поставками из других стран. В июле россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, импорт вырос до рекордных 2,06 млн тонн», — пишет агентство.
В июне индийские покупатели заплатили за как минимум 742 000 тонн российского угля в других валютах, чем доллар США, согласно таможенным документам, предоставленным Reuters источником.
Индийские металлургические и цементные компании покупали российский уголь за дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары, юани и евро в последние недели, согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось издание.
На юани приходился 31% недолларовых платежей за российский уголь в июне, а на гонконгский доллар — 28%. Евро составил меньше четверти, а дирхам ОАЭ — около одной шестой, свидетельствуют данные источника.
Министерство финансов Индии не ответило на электронные письма с просьбой предоставить комментарии. Министерство торговли и промышленности Индии отказалось от комментариев.
Резервный банк Индии также не ответил на запросы о комментариях.

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По материалам:
Економічна Правда
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