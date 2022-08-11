Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters Сегодня 09:30 — Энергетика

Индия платит за российский уголь азиатскими валютами — Reuters

Индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против рф.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные документы и источники рынка.

Reuters ранее сообщал о крупном индийском угольном соглашении с участием китайских юаней, но таможенные данные подчеркивают, что недолларовые расчеты становятся привычным явлением.

«Индия агрессивно увеличила закупки российской нефти и угля с начала войны в Украине, получая сырье со скидками по сравнению с поставками из других стран. В июле россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, импорт вырос до рекордных 2,06 млн тонн», — пишет агентство.

В июне индийские покупатели заплатили за как минимум 742 000 тонн российского угля в других валютах, чем доллар США, согласно таможенным документам, предоставленным Reuters источником.

Индийские металлургические и цементные компании покупали российский уголь за дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары, юани и евро в последние недели, согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось издание.

На юани приходился 31% недолларовых платежей за российский уголь в июне, а на гонконгский доллар — 28%. Евро составил меньше четверти, а дирхам ОАЭ — около одной шестой, свидетельствуют данные источника.

Министерство финансов Индии не ответило на электронные письма с просьбой предоставить комментарии. Министерство торговли и промышленности Индии отказалось от комментариев.

Резервный банк Индии также не ответил на запросы о комментариях.

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Економічна Правда По материалам:

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