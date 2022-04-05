Украина возобновила реэкспорт газа, приостановленный из-за российского вторжения — Finance.ua
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Украина возобновила реэкспорт газа, приостановленный из-за российского вторжения

Сегодня 17:47Энергетика
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Украина возобновила реэкспорт газа, приостановленный из-за российского вторженияУкраина возобновила реэкспорт газа, приостановленный из-за российского вторжения
Министерство энергетики возобновило реэкспорт природного газа из Украины, внеся соответствующие изменения в приказ № 99 от 3 марта 2022 года, которым реэкспорт ранее был остановлен из-за российского вторжения.
«Изменения распространяются на газ, который будет ввозиться на территорию Украины с 3 апреля 2022 года для дальнейшего хранения в подземных газохранилищах в режиме таможенный склад, в том числе с транспортировкой по специальному тарифу short-haul», — заявили 4 апреля в АО Укртрансгаз, компании-операторе газохранилищ Украина.
В Укртрансгазе добавили, что газ, ввезенный на территорию Украины до 3 апреля 2022 года, все еще подпадает под запрет реэкспорта, однако может быть растаможен и реализован на территории страны.
«Мы приветствуем решение возобновить реэкспорт газа из Украины. Восстановление реэкспортных операций — важный сигнал для наших иностранных заказчиков, работающих сегодня в 27 странах. Надеемся, что в новом сезоне закачки газа они будут рассматривать украинские газохранилища как площадку для хранения природного газа», — заявил и.о. гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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