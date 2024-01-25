Украина возобновила экспорт лука в Евросоюз (инфографика) — Finance.ua

Украина возобновила экспорт лука в Евросоюз (инфографика) Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Украина возобновила экспорт лука в Евросоюз (инфографика)

Ценовая ситуация на рынке лука Украины остается стабильной, в то время как в соседних странах Евросоюза отмечается рост цен. В частности, в Польше с начала 2024 года лук активно дорожает и уже превысил уровень 2023 года для этого периода.

Об этом пишут аналитики EastFruit

В Украине же оптовые цены на лук сейчас вдвое ниже прошлогодних и близки к средним многолетним, составляя около 34 центов США за кг.

На этом фоне Украина начала отгружать лук в Румынию. «Вероятнее всего, Румыния, которая ранее активно импортировала лук из Молдовы, переключилась на закупку лука в Украине, поскольку запасы этой продукции в Молдове начали снижаться, а цены расти», — считает Федор Рыбалко, международный консультант по плодоовощной торговле и логистике.

«По состоянию на сегодняшний день цена на лук в Украине остается стабильной и составляет от 10 до 15 грн/кг, что эквивалентно $0,27−0,40 долларов США за кг, в зависимости от качества, региона и размера партии. появилось много предложений о продаже мелкого лука и лука невысокого качества, что, на мой взгляд, является результатом сортировки продукции для экспортных отгрузок и поставок в сети супермаркетов. Цены на такой лук не превышают 7 грн/кг ($0,19)», — сообщает Александр Хорев, международный эксперт ФАО.

Уже через полтора месяца на рынок начнут поступать первые партии лука нового урожая из южных регионов Центральной Азии, а также из Северной Африки. Соответственно, ситуация на рынке лука, вероятнее всего, останется достаточно динамичной, по меньшей мере, до лета 2024 года.

Напомним, в ближайшие месяцы в Украине будет сохраняться тенденция на рост стоимости определенной категории продуктов. Это будет касаться сала, овощей и одного вида мяса.

Рекордная стоимость установится на сало, в то время как самая сложная ситуация на украинском рынке будет с говядиной. А овощи будут ежемесячно дорожать до 7%, как рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко. Что касается овощей, то эксперт прогнозирует ежемесячный рост стоимости до 7%.

Справка Finance.ua:

На прошлой неделе украинские аграрии предлагают свеклу на продажу по цене 12−16 гривен/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом говорится в сообщении EastFruit.

Согласно сообщению, основной причиной столь заметного подорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. В частности, многие украинские фермеры сейчас фактически временно остановили продажи свеклы в ожидании дальнейшего роста цен.

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