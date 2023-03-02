Украина вошла в топ-20 самых влиятельных стран мира по рейтингу «мягкой силы» — Finance.ua

Украина вошла в топ-20 самых влиятельных стран мира по рейтингу «мягкой силы» Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Украина вошла в топ-20 самых влиятельных стран мира по рейтингу «мягкой силы»

Благодаря успешному применению дипломатических инструментов, Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира, а по показателю узнаваемости поднялась с 47 на 14 место.

Таковы данные международного исследования восприятия национальных брендов Global Soft Power Index , которое проводит Brand Finance, сообщили в Украинском институте.

Как показало исследование, за прошлый год Украина добавила наибольшее количество баллов среди всех стран мирового рейтинга мягкой силы «Global Soft Power Index», заняв 37 место из 121. Для сравнения, в 2021 году Украина занимала 61 позицию.

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«Индекс показывает способность влиять на других с помощью привлекательности и убеждения, а не принуждения и силы. Среди исследуемых показателей, в частности, влиятельность, узнаваемость и репутация стран. Благодаря успешному применению дипломатических инструментов Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира. В прошлом году Украина занимала 45 место в рейтинге влиятельности. По показателю узнаваемости Украина поднялась с 47 на 14 место», — говорится в сообщении.

В Украинском институте отметили, что репутация Украины продемонстрировала умеренное улучшение, отметив, что рост показателя сдерживают респонденты из Азии, считающие, что репутация Украины несколько снизилась.

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Согласно региональным показателям, наибольший рост положительного восприятия мягкой силы Украины зафиксирован в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Северной Америке и Океании. Высокие оценки Украине дали преимущественно страны, имеющие общие исторические или культурные связи с Украиной: Польша, Литва, Эстония и Латвия.

Комментируя исследование в выступлении на Global Soft Power Summit 2023, которое сегодня проходит в Лондоне, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что «Украина больше не terra incognita».

«Подтверждением этому являются результаты Украины в Global Soft Power Index 2023. В течение последнего года Украина приложила большие усилия, чтобы рассказать свою историю, создать свой нарратив и получить поддержку. Все эти усилия, приложенные всеми: от Президента до активистов — принесли свои плоды», — сказал глава украинской дипломатии.

В отчете Brand Finance также отмечается, что страны Южной Азии, Латинской Америки и Субсахарская Африка довольно негативно оценивают мягкую силу Украины. А в регионах Ближнего Востока и Азии восприятие мягкой силы россии продолжает расти по сравнению с мягкой силой Украины.

Международное исследование «Global Soft Power Index», которое проводит Brand Finance, охватывает 100 тысяч респондентов. Украинский институт в третий раз выступает партнером Global Soft Power Index в Украине.

Общий индекс мягкой силы базируется также на таких показателях как бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения и правительство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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