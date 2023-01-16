Украина вошла в топ-10 мирового «картофельного» рейтинга (инфографика) — Finance.ua

Украина вошла в топ-10 мирового «картофельного» рейтинга (инфографика)
Украина заняла второе место в рейтинге объема потребления картофеля на душу населения всех стран мира. Среднестатистический украинец в год съедает около 131,3 кг картофеля.
Об этом сообщили в AgroTimes.
Среди десяти стран с наибольшим потреблением картофеля в мире Украина уступила первенство только Беларуси — там на среднестатистического белоруса приходится 178,3 кг картофеля в год.
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В то же время на третьем месте после Украины оказалась Латвия с потреблением 123,8 кг картофеля на человека в год. Следующие крупнейшие потребители картофеля в мире — это россия (112,1 кг на человека в год), Казахстан (103,0 кг), Польша (101,7 кг), Румыния (98,7 кг) и другие.
При этом следует отметить, что среднее потребление картофеля в мире составляет всего 33,5 кг на человека в год.
Интересный факт: в Перу, где, считается, впервые вырастили картофель, его потребляют почти на 100 кг меньше в год (82,6 кг на человека в год) по сравнению с лидером рейтинга беларусью.
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