Проблемы со сбытом выращенного урожая имеют почти 70% аграриев Украины: кому труднее всего — Finance.ua
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Проблемы со сбытом выращенного урожая имеют почти 70% аграриев Украины: кому труднее всего

Аграрный рынок
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Результаты опроса, проведенного экспертами ИА «АПК-Информ» среди 530 сельхозпроизводителей в 16 регионах Украины, свидетельствуют о том, что 69% респондентов сейчас испытывают сложности с реализацией зерновых и масличных культур как нового, так и старого урожая, пишет agravery.com.
При этом следует отметить, что труднее всего удается найти покупателей аграриям Хмельнитчины (97%), Кировоградщины и Киевщины (по 91%), а также Черкасщины (89%), Днепропетровщины (88%), Полтавщины (84%) и Львовщины (82%).
Легче с поиском покупателей сельхозпроизводителям на Закарпатье, где только 18% опрошенных имеют сложности с реализацией зерновых и масличных, в Ровенской, Винницкой и Волынской области этот показатель составляет 34%, 26% и 38% соответственно.
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«Многие сельхозпроизводители жалуются на низкие цены спроса, которые едва покрывают затраты на выращенное зерно и часто даже ниже, чем его себестоимость. Также есть проблемы в связи с отсутствием рынка сбыта из-за остановки работы большинства украинских морских портов и повышения цен на логистику», — добавляют эксперты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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