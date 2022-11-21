После победы Украина может нарастить урожай до 150 млн тонн — Finance.ua

После победы Украина может нарастить урожай до 150 млн тонн Сегодня 04:43 — Казна и Политика

Российская вооруженная агрессия против Украины и временная оккупация части ее территорий приведет к сокращению урожая в стране в 2023 г. до 65 млн тонн, что на 35% меньше показателей 2021 года, когда страна собрала более 100 млн тонн.

Об этом в своем выступлении на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор компании «Кернел» Евгений Осипов.

В то же время, по его мнению, после победы Украина уже в течение двух-трех лет может снова нарастить ежегодный урожай до уровня 100 млн тонн, а еще через пять лет выйти на показатели 130-150 млн тонн/год.

«Украина может производить 130–150 млн тонн урожая. Цифра в 100 млн, которая была достигнута нами в 2021 г., мы ее достигнем примерно за 2-3 года: кризис пройдет, и мы снова выйдем на 100 млн тонн. В горизонте еще пяти лет мы выйдем на 130-150 млн тонн, и здесь нам параллельно нужно развивать логистические каналы и инфраструктуру для дальнейшего экспорта. И вместе с этим нужно будет построить сельхозпереработку, более глубокую, чтобы генерировать больше прибавочной стоимости, оставлять внутри страны», — прогнозирует Е.Осипов.

Также СЕО отметил, что следующий год — не лучшее время для развития переработки сельхозкультур в Украине из-за физического дефицита агросырья в Украине.

По его мнению, развитие перерабатывающей отрасли после победы Украины начнется с масличных культур: подсолнечника, сои и рапса. Следующими культурами будет кукуруза, а за ней последуют другие, а также продукты АПК.

«Сегодня, сократив объемы экспорта, мы потеряем $10 млрд экспорта в год, и у нас еще есть $10 млрд upside. В течение пяти лет мы можем получить от отрасли плюс $20 млрд в год — это колоссальные деньги. Если в стране будет правильное налоговое поле, подтверждение прав собственности, необходимое страхование, этого ресурса будет достаточно для реинвестирования в переработку, что позволит выйти на новый этап переработки по более высокомаржинальным продуктам», — подытожил Е.Осипов.

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