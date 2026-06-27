Украина вошла в десятку стран с наименьшим неравенством доходов в мире (инфографика) Сегодня 09:11

Как изменился разрыв между богатым и бедным населением, Фото: magnific

Украина в очередной раз отметилась относительно низким уровнем неравенства доходов между богатым и бедным населением. По данным исследований, индекс Джини в Украине по итогам 2025 года составил 25,6% и в целом держится на таком уровне уже не первый год. Для сравнения, в соседней Польше разрыв составляет 28,5%, в США — 41,8%, в рф — 33%.

Каков был индекс Джини в странах мира в 2025 году, рассказывает «Слово и дело».

Что такое Индекс Джини

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) — это статистический показатель, измеряющий уровень экономического неравенства, а именно неравномерность распределения доходов или богатства между гражданами определенной страны или региона. Его разработал в начале XX века итальянский экономист Коррадо Джини.

Чем выше коэффициент, тем больше разрыв между бедными и богатыми слоями населения — 1% означает равенство доходов населения, 100% - весь доход сосредоточен в одних руках.

Индекс Джини в странах мира-2025

В Украине Индекс Джини один из самых низких в мире — 25,6%. Это шестое место среди остальных стран. Не исключено, что такой показатель может быть связан с недостоверной статистикой уровня доходов граждан и теневой экономикой (в частности, зарплат в конвертах).

Индекс Джини-2025

В первой пятерке государства, опередивших Украину: Словакия (23,8), беларусь (24,4%), Кирибати (24,7%), Словения (24,7%) и Индия (25,5%).

Далее после Украины: Нидерланды (25,7%), Чехия (25,7%), ОАЭ (26,4%), Сирия (26,4%), Норвегия (26,5%), Азербайджан (26,6%) и сразу три страны с индексом 26,8% - Исландия, Бельгия.

В соседней Польше индекс Джини-2025 составил 28,5%, в Дании — 29,9%, в Швейцарии — 33,8%, в Германии — 33,37%, во Франции — 31,8%, Британии — 32, 4%, в россии, экономика которой также существенно страдает от 3%.

В балтийских странах Литве, Латвии и Эстонии индекс Джини определили на уровне 36%, 34% и 30,7% соответственно.

Значительный разрыв в доходах населения, согласно индексу Джини, в США — 41,8%.

Наибольший разрыв в доходах между богатыми и бедными зафиксировали в ЮАР (51,4%), Колумбии (54,4%), Эсватини (54,6%), Ботсване (54,9%) и Намибии (59,1%).

Слово і Діло По материалам:

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