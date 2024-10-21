Украина ведет переговоры с Венгрией о постройке еще одного грузового пункта пропуска — Микита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина ведет переговоры с Венгрией о постройке еще одного грузового пункта пропуска — Микита

Казна и Политика
52
Развитие транспортного сообщения между Украиной и Венгрией выгодно для обеих стран.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.
«Чтобы удовлетворить все потребности перевозчиков на украинско-венгерской границе, нужно строить новый большой грузовой пункт пропуска — четыре полосы в одну сторону и четыре полосы в другую. Пока продолжаются переговоры об этом с коллегами с венгерской стороны», — сказал он.
Микита отметил, что развитие экономических отношений важно для обеих стран. По его словам, сейчас основная задача — сблизить страны и «не дать возможности россии, врагу, нас раскалывать».
«Для самой Венгрии важно, чтобы она была транзитной страной грузов, которые будут ехать из Украины. В частности, автобан М3 важно нагрузить соответствующими автомобилями, уплачивающими налоги. Это экономически выгодно Венгрии. Если мы будем экономически связывать свои отношения с Венгрией, то ей будет выгодно поддерживать Украину для того, чтобы экономически развивать и себя», — сказал он.
Заместитель руководителя ОП проинформировал, что в Закарпатье сейчас строятся крупные предприятия, которые обеспечат существенную долю экспорта готовой продукции. По его словам, согласно Стратегии развития функционирования индустриальных парков в регионе, эта доля экспорта должна следовать в страны ЕС именно через пункты пропуска с Венгрией. Речь идет как о грузовых направлениях, так и о железнодорожных.
«Нам нужно обеспечить быстрое оформление и пропуск грузов для того, чтобы предприятия выполняли контракты. Все это существенные поступления в бюджет и расширение пограничной инфраструктуры — вопрос укрепления экономики в целом. Работа в этом направлении была активизирована в 2023 году после встречи руководителя ОП Андрея Ермака и главы венгерского МИД Петера Сийярто в Ужгороде и постепенно реализуется», — отметил он.
Никита также подчеркнул, что в региональном разрезе устойчивая работа предприятий экспортного направления в приграничных регионах будет способствовать появлению тысяч рабочих мест и развитию общин, что «является безусловным приоритетом на местном уровне».
«Без надежной и оперативной работы пунктов пропуска этого достичь трудно», — добавил он.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.