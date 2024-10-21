Украина ведет переговоры с Венгрией о постройке еще одного грузового пункта пропуска — Микита Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Развитие транспортного сообщения между Украиной и Венгрией выгодно для обеих стран.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

«Чтобы удовлетворить все потребности перевозчиков на украинско-венгерской границе, нужно строить новый большой грузовой пункт пропуска — четыре полосы в одну сторону и четыре полосы в другую. Пока продолжаются переговоры об этом с коллегами с венгерской стороны», — сказал он.

Микита отметил, что развитие экономических отношений важно для обеих стран. По его словам, сейчас основная задача — сблизить страны и «не дать возможности россии, врагу, нас раскалывать».

«Для самой Венгрии важно, чтобы она была транзитной страной грузов, которые будут ехать из Украины. В частности, автобан М 3 важно нагрузить соответствующими автомобилями, уплачивающими налоги. Это экономически выгодно Венгрии. Если мы будем экономически связывать свои отношения с Венгрией, то ей будет выгодно поддерживать Украину для того, чтобы экономически развивать и себя», — сказал он.

Заместитель руководителя ОП проинформировал, что в Закарпатье сейчас строятся крупные предприятия, которые обеспечат существенную долю экспорта готовой продукции. По его словам, согласно Стратегии развития функционирования индустриальных парков в регионе, эта доля экспорта должна следовать в страны ЕС именно через пункты пропуска с Венгрией. Речь идет как о грузовых направлениях, так и о железнодорожных.

«Нам нужно обеспечить быстрое оформление и пропуск грузов для того, чтобы предприятия выполняли контракты. Все это существенные поступления в бюджет и расширение пограничной инфраструктуры — вопрос укрепления экономики в целом. Работа в этом направлении была активизирована в 2023 году после встречи руководителя ОП Андрея Ермака и главы венгерского МИД Петера Сийярто в Ужгороде и постепенно реализуется», — отметил он.

Никита также подчеркнул, что в региональном разрезе устойчивая работа предприятий экспортного направления в приграничных регионах будет способствовать появлению тысяч рабочих мест и развитию общин, что «является безусловным приоритетом на местном уровне».

«Без надежной и оперативной работы пунктов пропуска этого достичь трудно», — добавил он.

Укрінформ По материалам:

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