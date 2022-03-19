Украина ведет переговоры по ограничению транзита газа через «Северный поток-1» — Finance.ua

Украина ведет переговоры по ограничению транзита газа через «Северный поток-1»

Сегодня 04:13 — Энергетика

Украина ведет переговоры по ограничению транзита газа через «Северный поток-1»

Украинская сторона инициирует ограничение поставок российского газа в Европу через «Северный поток-1». Для этого идут переговоры с европейскими и американскими партнерами.

Об этом заявил в эфире телеканала ICTV гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы приветствуем санкции против „Северного потока-2“ и предлагаем ограничить „Северный поток-1“, потому что сейчас в Польше и Украине существуют свободные мощности для того, чтобы обеспечить дополнительный объем транзита через наш газопровод», — сказал Макогон.

Он считает, что транзит российского газа по украинской газотранспортной системе поможет сохранить эту инфраструктуру от уничтожения российской армией во время войны.

По словам Макогона, система для транзита газа одновременно является газоснабжающей инфраструктурой для местных потребителей.

С начала полномасштабного вторжения войск России транзит российского газа через ГТС Украины составляет 109 млн куб. м в сутки — это соответствует законтрактованным объемам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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