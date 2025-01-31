Украина в январе экспортировала 3,1 млн тонн зерна — Finance.ua
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Украина в январе экспортировала 3,1 млн тонн зерна

Казна и Политика
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Украина в январе экспортировала 3,1 млн тонн зерна
Украина в январе экспортировала 3,1 млн тонн зерна
Украина по состоянию на 29 января с начала 2024/25 маркетингового года (июль 2024 — июнь 2025-го) экспортировала 25,353 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,121 млн тонн отгружено в этом месяце.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Отмечается, что на 30 января прошлого года общий показатель отгрузок составил 23,146 млн тонн, в том числе в январе — 4,582 млн тонн.
В текущем сезоне уже экспортировано пшеницы — 10,7 млн ​​тонн (в 2023/24 МГ — 9,027 млн ​​тонн), ячменя — 2,064 млн тонн (1,4 млн тонн), ржи — 10,8 тыс. тонн (1 тыс. тонн), кукурузы — 12,166 млн тонн (12,465 млн. тонн).
Общий экспорт украинской муки в текущем сезоне по состоянию на 29 января оценивается в 43,3 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 52 тыс. тонн), в том числе пшеничного — 39,9 тыс. тонн (48,6 тыс. тонн).
По материалам:
Finance.ua
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