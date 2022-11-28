Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Энергетика
22
Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии
Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии
Гострейдер «Энергетическая компания Украины» в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.
«Государственный энерготрейдер АО „Энергетическая компания Украины“ (АО „ЭКУ“) 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — сообщили в ЭКУ .
Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.
Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.
Напомним, ранее государственный трейдер «Энергетическая компания Украины» осуществил первый в истории тестовый импорт электроэнергии из Европы, а именно из Словакии.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.