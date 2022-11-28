Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии — Finance.ua

Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии Сегодня 17:31 — Энергетика

Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Гострейдер «Энергетическая компания Украины» в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ

«Государственный энерготрейдер АО „Энергетическая компания Украины“ (АО „ЭКУ“) 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — сообщили в ЭКУ .

Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.

Напомним, ранее государственный трейдер «Энергетическая компания Украины» осуществил первый в истории тестовый импорт электроэнергии из Европы, а именно из Словакии.

Економічна Правда По материалам:

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