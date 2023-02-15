Украина в прошлом году нарастила импорт азотных удобрений из-за падения производства почти в пять раз — Finance.ua
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Украина в прошлом году нарастила импорт азотных удобрений из-за падения производства почти в пять раз

Аграрный рынок
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По итогам 2022 года Украина произвела 1,13 млн тонн азотных удобрений — это в 4,6 раза меньше по сравнению с 5,2 млн тонн в 2021 году.
Об этом сообщает Минагрополитики.
По словам руководителя аналитического проекта «Инфоиндустрия» Дмитрия Гордейчука, до войны в Украине на постоянной основе работали три завода: «Ровноазот», «Северодонецкое Объединение Азот» и черкасский «Азот». Также действовал Днепроазот, но с некоторыми интервалами.
Объем собственного производства превышал импорт, речь идет о более чем 70%.
«Всего в 2021 году было импортировано 1,4 млн тонн азотных удобрений, тогда как общее производство, по данным Госкомстата, превысило 5,2 млн тонн», — отметил Гордейчук.
Однако, по его словам, с началом войны работающими остались только два завода — «Ровноазот» и черкасский «Азот».
Всего один месяц смогло поработать «Северодонецкое Объединение Азот». «Конечно, такие изменения существенно изменили статистику в худшую сторону: в итоге всего за 2022 год удалось произвести только 1,13 млн тонн азотных удобрений и импортировано 4,3 млн тонн», — сказал руководитель аналитического проекта «Инфоиндустрия».
По материалам:
Економічна Правда
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