Украина в понедельник импортирует 24,8 тысяч МВт-часов электричества — Finance.ua

Украина в понедельник импортирует 24,8 тысяч МВт-часов электричества Сегодня 17:10

Украина в понедельник импортирует 24,8 тысяч МВт-часов электричества

На 10 июня запланированный объем импорта электроэнергии в Украину составляет 24,8 тыс. МВт-ч, экспорт не осуществляется.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке

«Импорт: в течение суток из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 24 799 МВт-ч., с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 457 МВт. Экспорт: нет и не предвидится», — говорится в сообщении.

9 июня для поддержки сбалансированной работы энергосистемы с 11:41 до 15:41 ограничивалась работа объектов ВИЭ. При этом с 21:00 до 22:00 Украина применяла аварийную помощь по энергосистемам Румынии, Польши, Словакии.

Как сообщалось, во всех регионах Украины в понедельник, 10 июня, с 16.00 до 22.00 облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

Укрінформ По материалам:

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