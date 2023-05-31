Украина в мае возобновила экспорт азотных удобрений — Finance.ua
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Украина в мае возобновила экспорт азотных удобрений

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Украина в мае возобновила экспорт азотных удобрений
Украина в мае возобновила экспорт азотных удобрений
Украина в мае возобновила экспорт азотных удобрений. При этом экспортировались в основном КАС и известняковая аммиачная селитра. Карбамида экспортировано только 565 тонн. Сейчас низкие цены на газ по сравнению со странами ЕС позволяют выгодно экспортировать прежде всего карбамид, пишет ukragroconsult.com.
Производители удобрений все чаще смотрят в сторону экспорта.
Дмитрий Гордейчук, аналитик И А Инфоиндустрия утверждает, что «ориентир на экспорт не случаен: из-за уменьшения активности на внутреннем рынке Украины производители будут вынуждены идти на внешние рынки (Турция, Молдова, страны ЕС). Мы даже можем экспортировать комплексные удобрения, хотя стоимость фосфоритов остается высокой, но доступный калий и низкая цена газа открывает другие возможности для производителей».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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