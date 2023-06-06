Украина в мае импортировала вдвое меньше э/э, чем экспортировала — Finance.ua

Украина в мае импортировала вдвое меньше э/э, чем экспортировала Сегодня 03:24 — Энергетика

Украина в мае импортировала вдвое меньше э/э, чем экспортировала

Украина в мае экспортировала около 41 тыс. МВт, импортировала вдвое меньше — около 20 тыс. МВт, свидетельствуют обнародованные данные на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E.

Экспорт э/э осуществлялся в Молдову и составил 23,3 МВт-ч, и в Польшу — 17,6 МВт-ч.

В последнюю неделю мая, после того как было заявлено о выходе ряда энергоблоков в ремонт, экспорт осуществлялся только 29 числа — 800 МВт-ч в Польшу в ночные часы, а оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» в конце мая вообще не проводил аукционы по распределению мощности для экспорта, кроме нескольких часов в определенные дни.

Импорт осуществлялся из Словакии — около 18 тыс. МВт-ч и из Молдовы — около 2 тыс. МВт-ч (несколько последних дней мая данные по Молдове на сайте ENTSO-E не отображаются — ЕР). При этом он существенно вырос начиная с 20 мая — почти в шесть раз против первой половины месяца.

Вместе с тем экспорт снизился в три раза по сравнению с первыми двумя неделями мая.

При этом в мае трейдеры из-за растущего спроса на экспорт и ограничения по его осуществлению впервые начали оплачивать пересечение для экспорта в Молдову и Польшу (по линии ХАЭС-Жешув) — соответственно 1,8 млн грн и 0,5 млн грн. Также на 1,3 млн грн было оплачено пересечение для импорта из Словакии в определенные дни.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии, восстановленный в апреле после его остановки в октябре, составил за месяц 89,7 тыс. МВт-ч. Больше всего э/э экспортировано в Молдову — более 40 тыс. МВт-ч, еще 30,4 тыс. МВт-ч поступило в Польшу и 19,2 тыс. МВт-ч — в Словакию.

В то же время экспорт в Словакию длился всего четыре дня, он был остановлен с 21 апреля по инициативе словацкого оператора системы передачи.

Пересечение в Словакию за 4 дня принесло «Укрэнерго» около 17 млн грн. НКРЭКУ, «Укрэнерго» и Минэнерго решают вопросы возобновления экспорта в Словакию.

Импорт электроэнергии в апреле составил около 4 тыс. МВт-ч — 3,8 тыс. МВт-ч из Словакии (на треть меньше, чем в марте) и 0,1 МВт-ч из Молдовы (в марте поступило 1541 МВт-ч).

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