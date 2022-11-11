Украина в этом году экспортировала рекордные объемы голубики — Finance.ua

Украина в этом году экспортировала рекордные объемы голубики Сегодня 06:40 — Аграрный рынок

Украина в этом году экспортировала рекордные объемы голубики

Украинские садоводы в 2022 году смогли увеличить в полтора раза экспорт голубики — до рекордных 2,5 тыс. т.

Об этом сообщает аналитический портал EastFruit

«Общий экспорт свежей голубики из Украины в 2022 году превысил 2,5 тыс. т, увеличившись в 1,5 раза против 2021 года. Предыдущий рекорд экспорта голубики из Украины, достигнутый в 2019 году, был превышен на 11%», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, таких результатов удалось достичь даже без экспорта в беларусь, рынок которой до 2022 года был одним из основных для сбыта украинской голубики.

Традиционным основным импортером нашей ягоды осталась Польша, закупившая 1,35 тыс. т ягоды, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Другие крупные импортеры голубики из Украины — Нидерланды, Великобритания и Молдова — тоже резко увеличили объемы импорта: на 80%, 68% и в 2,4 раза соответственно.

Отмечается, что впервые оптовые партии голубики из Украины в этом году отправились в Испанию, Германию, Грузию и Финляндию. А вот в ОАЭ, Малайзию и Сингапур из-за невозможности добраться самолетом отгрузка ягоды не осуществлялась.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, за первые 8 месяцев 2022 года в Украину было ввезено агропродукции на 3977 млн долл., что на 22% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшая доля закупок зарубежных продуктов питания приходится на плоды и ягоды. Импорт продукции этой группы продуктов за 8 месяцев составил 398 млн дол. США.

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Укрінформ По материалам:

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