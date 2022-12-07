Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд — Finance.ua

Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд
За 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности на общую сумму $21,1 млрд.
Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью телеканалу СNN, передает пресс-служба Минэкономики.
«В объемах это на 16,7%, а в стоимости — на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года», — пояснила она.
По ее словам, несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии россии, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере.
Так, среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности: кукурузы (21,9 млн тонн на сумму $5,3 млрд); пшеницы (9,6 млн тонн на сумму $2,3 млрд); масла подсолнечного (3,9 млн тонн на сумму $5 млрд); семена свирепы или рапса (2,9 млн тонн на сумму $1,4 млрд); шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму $671,2 млн).
По данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора в результате полномасштабной войны достигли $6,6 млрд. Косвенные — $34,25 млрд.
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