Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд

Аграрный рынок
9
Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд
Украина в этом году экспортировала агропродукции более чем на $21 млрд
За 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности на общую сумму $21,1 млрд.
Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью телеканалу СNN, передает пресс-служба Минэкономики.
«В объемах это на 16,7%, а в стоимости — на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года», — пояснила она.
По ее словам, несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии россии, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере.
Так, среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности: кукурузы (21,9 млн тонн на сумму $5,3 млрд); пшеницы (9,6 млн тонн на сумму $2,3 млрд); масла подсолнечного (3,9 млн тонн на сумму $5 млрд); семена свирепы или рапса (2,9 млн тонн на сумму $1,4 млрд); шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму $671,2 млн).
По данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора в результате полномасштабной войны достигли $6,6 млрд. Косвенные — $34,25 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.